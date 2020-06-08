Напомним, что раньше этот пост занимал Александр Егоров. Он ушёл в отставку в январе текущего года.
- Прекрасный судья, великолепный человек. У меня нет к нему никаких антипатий. Напротив, я его очень уважаю. Мы много времени общались. Но вопрос в другом: почему в Венгрию не позвали никого из России, а в Россию из Венгрии позвали?
Себя будем уважать или нет? А уважать нас не за что. Мы сами садимся и пилим себе одно и то же место, - приводит слова судьи "СДЗД".
Чемпионат России планируется возобновить 19 июня. На данный момент в лиге сыграно 22 тура, по итогам которых лидирует "Зенит".
Судья Егоров - о решении пригласить Кашшаи: себя будем уважать или нет?
Арбитр ФИФА Игорь Егоров прокомментировал назначение главой департамента судейства РФС венгерского специалиста Виктора Кашшаи.
Фото: Getty Images
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!