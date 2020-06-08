- Семин по жизни не пропадёт. Если и находить работу, то по душе, а не мучиться. Я знаю, что ему предлагали поехать в Эмираты, куда-то ещё. Там жарковато, тяжело... Если будут предложения в стране, почему бы и нет, - цитирует Степашина Комсомольская правда - Казань.
Напомним, Юрий Семин ушел с поста главного тренера "железнодорожников" 31 мая. Соглашение "Локомотива" со специалистом истекло, и его решено было не продлевать.
В данный момент Юрий Семин находится без работы, однако неоднократно сообщалось об интересе к нему со стороны тульского "Арсенала" и киевского "Динамо".
Степашин: Семину предлагали поехать в Эмираты
Член попечительского совета общества московского "Динамо" Сергей Степашин выразил отношение к уходу Юрия Семина с поста главного тренера "Локомотива".
Фото: Бизнес Онлайн
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