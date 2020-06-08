- Мы вышли с Аршавиным перед матчем, стоим в центре поля. Нас выхватили крупным планом - у меня в руках "Кока-кола", у него "Фанта". Нас показывают на экране стадиона, и Шава говорит: "Представляешь, если бы у нас сейчас тренером был не Адвокат, а какой-то русский специалист? За такие напитки нас бы, наверное, отправили в Хабаровск", - сказал Радимов в эфире "Зенит-ТВ".
Также экс-футболист рассказал, что команда испытала облегчение, узнав, что в игре не примет участия Криштиану Роналду.
"Зенит" в то время тренировал нидерландский специалист Дик Адвокат. "Юнайтед" возглавлял сэр Алекс Фергюсон.
Противостояние за Суперкубок УЕФА закончилось победой петербургского клуба со счетом 2:1. Голы в той встрече забили Павел Погребняк и Мигель Данни, у "красных дьяволов" единственный мяч забил Неманья Видич.
Игра проходила в Монако на стадионе "Луи II" 29 августа 2008 года.
Радимов: нас с Аршавиным показали на стадионе перед матчем с "МЮ" - у меня в руках "Кока-кола", у него "Фанта"
Экс-игрок "Зенита" Владислав Радимов поделился воспоминаниями об игре с "Манчестер Юнайтед" за Суперкубок УЕФА в 2008 году.
Фото: ФК "Зенит"
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