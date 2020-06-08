Мигель говорил "зенитовцу", что тот не взял титулов за свою карьеру, однако команда из Петербурга в 2007 выиграла чемпионат, а годом позже - кубок УЕФА. Затем в 2008 году Данни перешел из московского клуба в петербургский. Первую игру в новой команде он провел в Суперкубке УЕФА против "Манчестер Юнайтед".
- Первое, что я сказал Данни после перехода: "Ну что, ты приехал выигрывать титулы?". После финального свистка он подошел ко мне и сказал: "Ну, теперь я точно выиграл трофей, больше ты мне ничего не скажешь", - сказал Радимов в эфире Зенит-ТВ.
Мигель Данни забил в том матче победный гол и был признан лучшим игроком встречи.
Радимов рассказал о конфликтах с Данни
Экс-игрок "Зенита" Владислав Радимов рассказал, как он и его одноклубник Мигель Данни конфликтовали, когда португалец еще играл за "Динамо".
Фото: инстаграм danny_d10b10f6
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