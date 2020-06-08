Ранее сообщалось, что трансфер под угрозой срыва из-за несогласия руководства компании.
В ВЭБ утверждают, что все эти разговоры не имеют смысла.
- Спортивная составляющая управления клубом остаётся за Евгением Гинером и его командой. Поэтому рекомендуем дождаться официального решения менеджмента ЦСКА, - цитирует представителя пресс-службы ВЭБ Чемпионат.
Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012, а также в 2013.
В ВЭБ опровергли слухи о несогласии с трансфером Вагнера в ЦСКА
Пресс-служба ВЭБ.РФ выступила с заявлением относительно трансфера Вагнера Лава в ЦСКА.
Фото: СЭ
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