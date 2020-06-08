Для них была проведена экскурсия по территории музейного комплекса. Отмечается, что все мероприятия проводились в соответствии с профилактическими мерами борьбы с коронавирусом.
Музей отметил свое десятилетие.
Александр Кокорин выступает за "Сочи" на правах аренды. Права на футболиста принадлежат "Зениту". После завершения чемпионата форвард станет свободным агентом. В текущем сезоне Кокорин провел 4 матча и забил 3 гола. "Сочи" занимает 12-е место в таблице.
Кокорин посетил музей спортивной славы Сочи
Нападающий "Сочи" Александр Кокорин вместе с главой города Алексеем Копайгородским и генеральным директором клуба Дмитрием Рубашко посетили музей спортивной славы Сочи.
Фото: ФК "Сочи"
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