Ранее Ташаев вернулся из "Рубина", за который выступал на правах аренды с начала сезона. За казанскую команду он провёл десять матчей.
- Разрыв контракта? Мы подобное не планировали. К сожалению, Саша пока не может тренироваться с командой, поэтому вернулся из аренды досрочно. После перенесенной зимой операции продолжает восстанавливаться, - приводит слова Агузарова "СЭ".
Представитель футболиста согласился, что последние два года Ташаев не показывает тот уровень футбола, который ему удавался в "Динамо". Агузаров отметил, что футболист не хотел покидать бело-голубых, однако ему не удалось договориться о новом соглашении.
- У Саши заканчивался контракт и единственное, что я попросил у руководства — увеличить ему заработную плату. Никаких больших денег мы не просили. Желаемая зарплата была меньше той, которую в итоге Ташаев стал получать в "Спартаке". Но в ответ от одного человека я услышал: "Забирай своего клиента и идите, куда хотите", - рассказал Агузаров.
Ранее сообщалось, что Ташаев может разорвать контракт с красно-белыми, поскольку игрок хочет получать стабильную игровую практику.
Чемпионат России будет возобновлён 19 июня. "Спартак" после 22-х туров занимает восьмое место.
Агент Ташаева ответил на вопрос, собирается ли хавбек разрывать контракт со "Спартаком"
Представляющий интересы полузащитника "Спартака" Александра Ташаева агент Алан Агузаров рассказал о планах игрока.
Фото: ФК "Спартак"
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