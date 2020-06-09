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"Зенит" и "Спартак" проведут полуфинальный матч Кубка России в Санкт-Петербурге

Матч 1/2 финала Кубка России между "Зенитом" и "Спартаком" пройдет в Санкт-Петербурге.
Фото: ФК "Спартак"
Об этом сообщается в телеграм-канале Российского футбольного союза.

РФС признал, что в регламенте Кубка России была техническая ошибка.

"При определении домашнего клуба будет использован принцип, который применялся в турнире до сезона-2019/2020. Тогда хозяином встречи становилась команда, которая провела меньше игр на своём стадионе. Таким образом, матч между "Зенитом" и "Спартаком" пройдёт в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении.

В 1/16 финала команда Сергея Семака обыграла "Енисей" со счетом 2:1, а в 1/4 финала "Томь" со счетом 4:0. В 1/4 финала "Зенит" победил "Ахмат" со счетом 2:1.

"Спартак" в 1/16 финала в гостях выиграл у КАМАЗа со счетом 2:1. В 1/8 финала красно-белые с таким же счетом одолели "Ростов". В четвертьфинале "Спартак" одержал победу над ЦСКА (3:2).

Скорее всего, полуфинальные матчи Кубка пройдут 19 июля.

Напомним, турниры под эгидой РФС были приостановлены из-за пандемии коронавируса. Чемпионат России возобновится 19 июня.


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Теги: Зенит Спартак
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