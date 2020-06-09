В РПЛ и Кубке России команды смогут осуществить по пять замен в матче

На исполкоме РФС утвердили регламент возобновления чемпионата России.

В РПЛ и Кубке России команды смогут осуществить по пять замен в матче. При этом у них будет по три возможности для перестановок в игровое время плюс шанс сделать замены в перерыве.



В Кубке России в дополнительное время можно будет делать дополнительную 6-ю замену.



Напомним, чемпионат России был приостановлен в мае из-за пандемии коронавируса. Возобновится сезон 19 июня. Командам в нынешнем сезоне осталось провести по 8 матчей.