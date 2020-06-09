"Комментарий Федуна на грани. У нас есть судейский комитет, есть комитет по этике, но я со своей стороны с инициативой выходить не собираюсь", - приводятся слова Дюкова в телеграм-канале "Футбольный Биги".
Полуфинальные матчи Кубка России должны пройти 18-19 июля.
Не по закону, а по понятиям, но последовательно. Никакой жеребьевки в Кубке – "Спартак" поедет в гости к "Зениту"
Федун - о полуфинале Кубка России с "Зенитом" в Санкт-Петербурге: осталось только Вилкова поставить на судейство
Колосков: провести матч между "Зенитом" и "Спартаком" в Санкт-Петербурге - справедливое и обоснованное решение
Дюков: комментарий Федуна на грани. У нас есть комитет по этике
Президент РФС Александр Дюков прокомментировал критику президента "Спартака" Леонида Федуна относительно принятого решения о проведении полуфинального матча Кубка России с "Зенитом" в Санкт-Петербурге.
Фото: © РФС
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