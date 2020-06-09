Дюков: комментарий Федуна на грани. У нас есть комитет по этике

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"Комментарий Федуна на грани. У нас есть судейский комитет, есть комитет по этике, но я со своей стороны с инициативой выходить не собираюсь", - приводятся слова Дюкова в телеграм-канале "Футбольный Биги".Полуфинальные матчи Кубка России должны пройти 18-19 июля.