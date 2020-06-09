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В РФС рассказали, когда игроки из Армении, Казахстана и Киргизии перестанут считаться легионерами

Заместитель генерального секретаря РФС Денис Рогачев ответил на вопрос, когда легионеры из Евразийского союза перестанут считаться легионерами.
Фото: ФК "Ростов"
- Решение было принято Правительством РФ. Приказ министра спорта был подписан еще в прошлом году. Новый сезон начнется с учетом этих нововведений. Из-за переноса старта оно вступит в силу с 1 августа, - цитирует Рогачева СЭ.

В Евразийский союз входят Россия, Армения, Белоруссия, Киргизия и Казахстан. Белорусские игроки не считаются иностранцами в российском футболе с прошлого года.

Было принято решение ужесточить лимит на легионеров по схеме "8+17" в заявке на сезон. Изменения вступят в силу со следующего розыгрыша.


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Теги: РФС
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