В РФС рассказали, когда игроки из Армении, Казахстана и Киргизии перестанут считаться легионерами

Заместитель генерального секретаря РФС Денис Рогачев ответил на вопрос, когда легионеры из Евразийского союза перестанут считаться легионерами.

Фото: ФК "Ростов"