Федун - о полуфинале Кубка России с "Зенитом" в Санкт-Петербурге: осталось только Вилкова поставить на судейство
- Я за весь комитет сказать не могу, но это эмоции. Он может что-то сказать, но не часто. Достаточно ли эти слова значимы, чтобы комитету их рассматривать? Мне кажется, что нет, - цитирует Созина Sport24.
Напомним, сегодня РФС было объявлено, что полуфинальная встреча в рамках Кубка России будет сыграна в Санкт-Петербурге. "Зенит" получил такое право из-за того, что ранее сыграл меньше домашних матчей в этом турнире.
Член РФС по этике прокомментировал слова Федуна о полуфинале Кубка
Член комитета по этике РФС Андрей Созин ответил на вопрос, стоит ли рассматривать слова владельца "Спартака" Леонида Федуна о полуфинале Кубка как нарушение регламента.
Фото: ТАСС
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