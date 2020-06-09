- Болельщики "Спартака" в выражениях не стесняются. Но в то же время против показательного процесса. Что заслужил, то пусть и получит. Рано или поздно это ждёт любого алкоголика, который успевает дожить до такой стадии алкоголизма, - цитирует болельщика Газета.ру.
Вчера поздним вечером актер Михаил Ефремов, находясь за рулем внедорожника, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем "Лада". Водитель был госпитализирован с тяжелейшими травмами, врачам его спасти не удалось.
Актер был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Очевидцы происшествия отмечали, что Ефремов не мог нормально разговаривать и передвигаться. По данному факту проводится проверка, возбуждено уголовное дело.
Болельщик "Спартака" - о Ефремове: рано или поздно это ждёт любого алкоголика
Глава одного из фанатских движений "Спартака" Олег Семёнов выразил отношение об участии болельщика клуба Михаила Ефремова во вчерашнем ДТП.
Фото: Известия
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