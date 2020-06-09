Напомним, сегодня РФС было объявлено, что полуфинальная встреча в рамках Кубка России будет сыграна в Санкт-Петербурге. "Зенит" получил такое право из-за того, что ранее сыграл меньше домашних матчей в этом турнире.
- Я не сомневаюсь в том, что, сейчас многие будут говорить про предвзятость, потому что ситуация скандальная из-за разгильдяйства менеджеров, которые составляли регламент. Что это за менеджеры, которые не могут читать документы? Они ничем не интересуются и сидят в своих кабинетах, это говорит о квалификации этих людей, - цитирует комментатора Sport24.
Также Геннадий Орлов отметил, что согласен со словами президента РФС Александра Дюкова. Ранее в правилах проведения турнира значился пункт о равном количестве домашних матчей. На взгляд комментатора в этом вопросе возобладал спортивный принцип по отношению к "красно-белым".
Орлов - о полуфинале Кубка: ситуация скандальная из-за разгильдяйства менеджеров
Комментатор Геннадий Орлов выразил мнение по поводу назначения домашней арены "Зенита" местом проведения полуфинального матча Кубка России со "Спартаком".
Фото: ТАСС
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