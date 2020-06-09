Кержаков - о проведении матча "Зенит" - "Спартак" в Санкт-Петербурге: считаю данное решение справедливым

Ранее РФС признал, что допустил ошибку при составлении регламента. "Зенит" проведет полуфинальный матч дома, так как в текущем розыгрыше Кубка России 2 из 3 игр проводил на выезде.
"В РФС признали, что допустили ошибку при составлении регламента и сейчас поменяли его. В Кубке России хозяином поля всегда становилась команда, проведшая меньше матчей дома. Так было всегда, и это логично. Считаю данное решение справедливым. Не думаю, что это вердикт в пользу "Спартака", "Зенита" или какой-либо другой команды", - цитирует Кержакова "Чемпионат".
Полуфинальные матчи Кубка России пройдут 18-19 июля.
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Бывший нападающий "Зенита" и сборной России Александр Кержаков высказался о решении РФС провести матч 1/2 финала Кубка России "Зенит" - "Спартак" в Санкт-Петербурге.
Фото: ТАСС
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