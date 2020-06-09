Как сообщает "Чемпионат", футболист пропустит около месяца.
В нынешнем сезоне чемпионата России Дзагоев провел 7 матчей.
РПЛ была приостановлена в марте из-за пандемии коронавируса. Возобновится сезон 19 июня. Армейцы в первом матче после возобновления чемпионата сыграют с "Зенитом". Встреча состоится 20 июня.
ЦСКА занимает 5-е место в турнирной таблице, набрав в 22 турах 36 очков.
Дзагоев из-за травмы бедра пропустит около месяца
Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев на тренировке получил травму бедра.
Фото: РИА Новости
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