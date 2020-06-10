Бывший спортивный директор "Енисея": Аленичев любил прибухнуть

В интервью на телеканале "Россия 24" Дмитрий Аленичев, работавший в "Енисее" в период с 2017 года по 2019-й, пожаловался на некомпетентность менеджмента красноярского клуба.
В числе прочего Аленичев заявил, что на тот момент спортивный директор клуба Денис Петровский позволял себе заходить в раздевалку в нетрезвом виде.
Бывший функционер ответил Аленичев постом в социальных сетях.
Обращение целиком можно посмотреть здесь.
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