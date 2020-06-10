Смолов выступает за испанский клуб на правах аренды. Права на футболиста принадлежат "Локомотиву". Ранее появилась информация, что "Сельта" намерена выкупить 30-летнего Смолова.
"Раз клубы не комментируют это, неправильно что-то говорить и агентам", - заявили в компании.
Смолов провел за "Сельту" 6 матчей и забил один мяч.
На данный момент чемпионат Испании приостановлен из-за пандемии коронавируса.
"Спорт-экспресс"
В компании Германа Ткаченко отказались комментировать информацию о возможном трансфере Смолова в "Сельту"
В компании Германа Ткаченко, которая представляет интересы Федора Смолова, не стали комментировать новости о возможном трансфере футболиста в "Сельту".
Фото: ФК "Сельта"
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