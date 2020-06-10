В компании Германа Ткаченко отказались комментировать информацию о возможном трансфере Смолова в "Сельту"

В компании Германа Ткаченко, которая представляет интересы Федора Смолова, не стали комментировать новости о возможном трансфере футболиста в "Сельту".

Фото: ФК "Сельта"