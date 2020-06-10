Напомним, что зимой Кокорина вынудили уйти в аренду в "Сочи". Против такого решения выступал не только сам футболист, но и главный тренер сине-бело-голубых.
- Моя позиция давно известна, она не изменилась: был бы рад вновь видеть Сашу в нашей команде. Думаю, у него такие же чувства. Остальное покажет время, - цитирует тренера "СЭ".
В текущем сезоне Кокорин провёл за "Сочи" четыре матча, забил три гола и сделал результативную передачу. Контракт игрока с "Зенитом" истекает в конце текущего сезона.
Семак ответил на вопрос о возможном возвращении Кокорина в "Зенит"
Наставник "Зенита" Сергей Семак признался, что хотел бы видеть играющего за "Сочи" форварда Александра Кокорина в своей команде.
Фото: РИА Новости
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