Креативный директор "Матч ТВ" рассказал, что канал планирует показать максимум матчей РПЛ в этом сезоне бесплатно

Креативный директор "Матч ТВ" Гавриил Гордеев рассказал о планах телеканала на оставшиеся восемь туров РПЛ в текущем сезоне.