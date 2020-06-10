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Креативный директор "Матч ТВ" рассказал, что канал планирует показать максимум матчей РПЛ в этом сезоне бесплатно

Креативный директор "Матч ТВ" Гавриил Гордеев рассказал о планах телеканала на оставшиеся восемь туров РПЛ в текущем сезоне.
Все матчи 23-го тура РПЛ планируется показать бесплатно

Ранее становилось известно, что основной вещатель предложил клубам показывать оставшиеся матчи сезона бесплатно, на федеральном канале.

- Максимум матчей РПЛ в оставшиеся восемь туров будут показаны на федеральном канале. Это совместное решение лиги, клубов и "Матч ТВ". Оно связано с ситуацией в стране, - приводит слова Гордеева Sport24.

Также же креативный директор канала сообщил, что некоторые матчи будут показаны на телеканале "Матч Премьер", поскольку некоторые игры будут идти параллельно.


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Теги: Матч ТВ
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