Все матчи 23-го тура РПЛ планируется показать бесплатно
Ранее становилось известно, что основной вещатель предложил клубам показывать оставшиеся матчи сезона бесплатно, на федеральном канале.
- Максимум матчей РПЛ в оставшиеся восемь туров будут показаны на федеральном канале. Это совместное решение лиги, клубов и "Матч ТВ". Оно связано с ситуацией в стране, - приводит слова Гордеева Sport24.
Также же креативный директор канала сообщил, что некоторые матчи будут показаны на телеканале "Матч Премьер", поскольку некоторые игры будут идти параллельно.
Креативный директор "Матч ТВ" рассказал, что канал планирует показать максимум матчей РПЛ в этом сезоне бесплатно
Креативный директор "Матч ТВ" Гавриил Гордеев рассказал о планах телеканала на оставшиеся восемь туров РПЛ в текущем сезоне.
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