Напомним, что воспитанник клуба Фёдор Смолов перешёл из "Динамо" в 2015 году в "Урал", затем в "Краснодар" и только там дважды подряд стал лучшим бомбардиром страны.
- В "Динамо" плохие футболисты не попадают. Другое дело, что это большой клуб с традициями — не каждый может раскрыться.
Тот же Федя Смолов — наш воспитанник, в какой-то момент у него не все получалось, но он ушел и в другой команде стал лучшим бомбардиром, - цитирует игрока "Российская газета".
В текущем сезоне Смолов выступает за "Сельту" на правах аренды. В шести матчах Ла Лиги форвард забил один мяч.
Шунин: "Динамо" большой клуб, не каждый может раскрыться. Тот же Федя Смолов
Вратарь московского "Динамо" Антон Шунин объяснил, почему не у всех игроков получается успешно выступать за бело-голубых.
Фото: Getty Images
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