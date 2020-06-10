"Не вижу никаких проблем". Сёмин - о решении провести матч полуфинала Кубка в Петербурге

Ранее после обнаруженной ошибки в регламенте Кубка России исполком РФС принял решение не проводить жеребьёвку, а назначил "Зенит" хозяином матча со "Спартаком" в рамках полуфинала.
Леонид Федун резко прокомментировал это решение руководства российского футбола.
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- Если бы полуфинал Кубка России проходил в Москве, возмущались бы болельщики "Зенита". Видимо, в регламенте была сделана ошибка.
А на замечательном стадионе в Питере приятно играть, я бы и сам с большим удовольствием сыграл ещё раз в Санкт-Петербурге. Тем более болельщиков будет мало. Не вижу никаких проблем. Уверен, это будет отличный матч, - цитирует Сёмина "Чемпионат".
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Экс-главный тренер "Локомотива" прокомментировал решение РФС провести полуфинальный матч Кубка России "Зенит" - "Спартак" в Санкт-Петербурге.
Фото: GLP
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