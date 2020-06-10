Напомним, что за красно-синих Дуду выступал с 2005 года по 2008-й.
- Я не знаю, точно ли Вагнер вернется в ЦСКА, но, если это случится, это будет прекрасно. Вага — великий игрок, который вернется в свой родной дом.
Конечно, он сильно поможет ЦСКА завоевать новые титулы. Без сомнения, Вагнер станет важной частью для будущих побед клуба, - приводит слова бывшего игрока Metaratings.
Ранее сообщалось, что Вагнер Лав станет игроком ЦСКА. Сам футбол объявил, что его будущее определится в понедельник, но заявления так и не последовало.
Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012, а также в 2013.
Дуду: Вагнер поможет ЦСКА завоевать новые титулы
Экс-футболист ЦСКА Дуду Сеаренсе прокомментировал возможное возвращение Вагнера Лава в ЦСКА.
Фото: ТАСС
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