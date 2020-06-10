Кашшаи отметил, что в целом система видеопомощи арбитрам показала себя с лучшей стороны. Ее планировалось использовать во всех матчах, однако из-за плотного расписания этого сделать не удастся. Более того, VAR-центр может обслужить максимум четыре матча в день, а в расписании текущего сезона бывает пять и более встреч.
- С VAR пройдут 95-98% всех матчей. Мы обсуждали ситуацию с клубами и РПЛ, но из-за необходимости сыграть большое количество матчей сделать календарь с четырьмя матчами в день не получается. Пока ещё не решено, по какому принципу будут выбираться матчи, которые пройдут без использования VAR. Но, повторюсь, это всего 2-5% от общего количества игр, - цитирует Кашшаи Чемпионат.
Так отмечается, что в матчах Кубка страны VAR будет использоваться там, где это возможно.
Напомним, текущий сезон РПЛ возобновится 19 июня.
Кашшаи: с VAR пройдут 95-98% всех матчей
Глава судейского корпуса РФС Виктор Кашшаи рассказал, как будет работать система VAR в оставшихся матчах сезона.
Фото: AFP
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