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Деспотович в списках интересов двух клубов РПЛ

Нападающий Джордже Деспотович интересен "Рубину" и "Сочи".
Фото: инстаграм Деспотовича
Об этом сообщает Metaratings. Оба клуба готовы сделать ему предложение по окончании текущего сезона.

Сербский форвард хочет получать не менее 1,2 млн евро. Именно по этой причине от него отказался "Ростов", который посчитал требования завышенными.

Прошлым клубом Деспотовича является "Оренбург". Он покинул команду по окончании контракта. В нынешнем сезоне 28-летний игрок забил 8 голов в 20 матчах. Сейчас серб - свободный агент.


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Теги: Деспотович Рубин Сочи
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