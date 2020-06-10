Напомним, что осенью 2018 года Павел Мамаев и Александр Кокорин получили тюремные сроки за хулиганство и драки в центре Москвы. До мая они просидели в СИЗО, а после этого были отправлены в колонию общего режима ещё на полгода.
- Наши отношения с Аланой стали крепче. Мы перешли на новый этап отношений, как будто стали чище. Сейчас я кайфую от футбола. Когда находился в тюрьме, ко мне вдруг вернулось чувство счастья из детства, когда дают мяч и возможность выйти на спортивную площадку, - цитирует футболиста Матч ТВ.
После выхода из тюрьмы Павел Мамаев присоединился к "Ростову". В текущем сезоне он провел на поле 1 матч и забил 1 гол. Контракт хавбека рассчитан на 2 года.
Мамаев: когда в тюрьме дали мяч, ко мне вернулось чувство счастья из детства
Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев ответил на вопрос, как изменились его отношения с женой после выхода из тюрьмы и каково его эмоциональное состояние сейчас.
Фото: инстаграм Аланы Мамаевой
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