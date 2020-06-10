Мамаев: когда в тюрьме дали мяч, ко мне вернулось чувство счастья из детства

Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев ответил на вопрос, как изменились его отношения с женой после выхода из тюрьмы и каково его эмоциональное состояние сейчас.

Фото: инстаграм Аланы Мамаевой