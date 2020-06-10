Об этом сообщил ТАСС. Напомним, что Игнашевич и Мусаев юридически не могут являться главными тренерами в своих командах, так как не обладают должным типом лицензии.
Сейчас главный тренер "Краснодара" - Игорь Захаряк. Накануне он сменил на этом посту Сергея Матвеева. Мурад Мусаев - старший тренер, хотя по факту командой руководит именно он.
У Сергея Игнашевича такая же ситуация. Он - старший тренер в "Торпедо". Главным является Николай Савичев.
Мусаев и Игнашевич скоро приступят к обучению на лицензию PRO
Старшие тренеры "Торпедо" и "Краснодара" Сергей Игнашевич и Мурад Мусаев соответственно подали документы для обучения на тренерскую лицензию категории PRO.
Фото: ФК "Краснодар"
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