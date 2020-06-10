Адвокат Мамаева: справедливости в нашем судопроизводстве искать и ожидать бессмысленно

Адвокат полузащитника "Ростова" Павла Мамаева Игорь Бушманов выразил мнение о сравнении дела своего клиента и актера Михаила Ефремова.

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