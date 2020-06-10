- Это разные категории уголовных дел. И сравнивать эти дела простительно только бабушкам на лавочке у подъезда.
В нашем деле, приходится с горечью констатировать, следствие с расследованием не справилось. Справедливости в нашем судопроизводстве искать и ожидать бессмысленно, - цитирует Бушманова Чемпионат.
Напомним, 8 июня Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на своем внедорожнике выехал на встречную полосу в центре Москвы и столкнулся с автомобилем "Лада". Водитель легковушки скончался в больнице. Актер пока получил два месяца домашнего ареста.
Осенью 2018 года Павел Мамаев и Александр Кокорин получили тюремные сроки за хулиганство и драки в центре Москвы. До мая они просидели в СИЗО, а после этого были отправлены в колонию общего режима ещё на полгода.
Адвокат Мамаева: справедливости в нашем судопроизводстве искать и ожидать бессмысленно
Адвокат полузащитника "Ростова" Павла Мамаева Игорь Бушманов выразил мнение о сравнении дела своего клиента и актера Михаила Ефремова.
Фото: Известия
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