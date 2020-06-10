- У того же ЦСКА молодой состав, много ребят, у которых нет опыта выступлений на подобном уровне. Где-то не успели восстановиться, где-то свою роль сыграла короткая скамейка запасных. Это стечение обстоятельств. Но чемпионат не стоит принижать. Наша сборная выступает достойно. Это тоже говорит об уровне Премьер-лиги, - цитирует Шунина РГ.
Напомним, в текущем сезоне Лиги Европы ни "Краснодар", ни ЦСКА не смогли выйти в плей-офф турнира. "Быки" заняли 3-е место на групповом этапе, "армейцы" - 4-е.
В Лиге чемпионов честь России защищали "Зенит" и "Локомотив". "Железнодорожникам" выпала группа с "Ювентусом" и "Атлетико", команда заняла 4-е место. Петербургский клуб также оказался на последнем месте в своей группе. От выхода "Зенит" отделил один балл.
Шунин: чемпионат не стоит принижать. Наша сборная выступает достойно, это говорит об уровне РПЛ
Вратарь московского "Динамо" Антон Шунин прокомментировал последние неудачные результаты российских клубов в еврокубках.
Фото: globallookpress.com
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