"Ростов" отправил запрос на трансфер полузащитника сборной Японии

Японский клуб "Токио" получил предложение от "Ростова" о покупке полузащитника Кенто Хасимото.

Фото: Prosports.kg

Об этом сообщает Nikkan Sports. Хавбек не против испытать свои силы за рубежом, однако сперва он хочет взять титул на родине.



В этом сезоне Хасимото провел 3 матча за "Токио". Его соглашение с клубом истекает в январе следующего года. Transfermarkt оценивает его в 1,2 миллиона евро.