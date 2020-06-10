Об этом сообщает Nikkan Sports. Хавбек не против испытать свои силы за рубежом, однако сперва он хочет взять титул на родине.
В этом сезоне Хасимото провел 3 матча за "Токио". Его соглашение с клубом истекает в январе следующего года. Transfermarkt оценивает его в 1,2 миллиона евро.
"Ростов" отправил запрос на трансфер полузащитника сборной Японии
Японский клуб "Токио" получил предложение от "Ростова" о покупке полузащитника Кенто Хасимото.
Фото: Prosports.kg
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