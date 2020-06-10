Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
- Вопрос про присутствие на матчах болельщиков в VIP-ложах будет дополнительно проработан. Минспорт не видит в этом проблемы, поскольку VIP-боксы - изолированная зона, – говорит источник.
РПЛ и РФС ранее заявляли, что зрители смогут посетить матчи при разрешении региональных властей. При этом болельщики гостевых клубов не смогут присутствовать на играх. Заполняемость стадиона не должна превышать 10% от максимального количества зрителей.
Матчи чемпионата России возобновятся 19 июня.
VIP-ложи могут не войти в 10% квоту заполнения стадионов
Владельцев абонементов в VIP-ложи на матчах РПЛ могут вывести за пределы 10% квоты для болельщиков.
Фото: ТАСС
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