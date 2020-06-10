- Однозначно Карпин. Канчельскис. Себя я тоже должен назвать? Ха-ха! Колыванов, Шалимов, - сказал Мостовой в видео YouTube-канала "ФУХ".
Большую часть своей карьеры Александр Мостовой провел в "Сельте". Он выступал за нее с 1996 по 2004.
Больше сотни игр он провел за московский "Спартак". Также в послужном списке Мостового "Бенфика", "Кан", "Страсбур", "Алавес".
Мостовой назвал лучших футболистов, игравших в 90-е
Футбольный эксперт и экс-футболист Александр Мостовой назвал личный рейтинг лучших игроков 90-х годов.
Фото: РИА Новости
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