Об этом сообщает журналист Василий Конов и телеграм-канал "Ложа прессы". Новый инвестор "Химок" бизнесмен Сергей Ломакин хочет, чтобы клуб прошел лицензирование для участия в РПЛ. Только после этого "Химки" займутся процедурой смены юридического лица.
Ситуацию прокомментировал генеральный директор клуба Василий Иванов.
- В понедельник будем проходить лицензирование для участия в РПЛ. Пока это все, что могу сказать. Бизнесмен Ломакин будет спонсировать клуб? Без комментариев, - цитирует Иванова Sport24.
Однако сообщается, что в РФС пока никаких заявок не поступало. Крайний срок подачи - 15 июня.
"Химки" хотят успеть пройти лицензирование для РПЛ
Подмосковная команда не оставляет надежды заявиться в высший российский дивизион.
Фото: ФК "Химки"
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