Как сообщает "Спорт-экспресс", работа по трансферу 31-летнего футболиста идет полным ходом. Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе и наставник команды Марко Николич обговорили кандидатуру хорвата.
Железнодорожники предлагают Баделю зарплату 3-3,5 миллиона евро в год. Соглашение с ним "Локо" хочет подписать на три сезона.
Бадель в нынешнем сезоне провел 19 матчей и забил 1 гол.
Стала известна зарплата, которую "Локомотив" предлагает Баделю
Полузащитник "Лацио" Милан Бадель может продолжить карьеру в "Локомотиве".
besoccer.com
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