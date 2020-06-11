- Я ненавижу Семина? Да вы что. Он очаровательный. Семин - легендарный человек. Но я считаю, что он сейчас переоцениваемый тренер. Сейчас такая ситуация, что, если у "Локомотива" что-то хорошее получается, это обязательно успех Семина, а если какие-то проблемы, значит, Семину не помогли.
Я действительно думаю, что его время прошло. У него пошли успехи после того, как денег в чемпионате снова стало меньше. Так что я думаю, что Юрий Палыч неконкурентен на высоком уровне, - сказал Уткин в видео своего YouTube-канала.
73-летний специалист Юрий Семин покинул "Локомотив" 31 мая по истечении контракта. Нынешнее руководство решило его не продлевать. Новым наставником стал 40-летний серб Марко Николич. Он возглавил "железнодорожников" 1 июня.
Четвертый приход Семина в "Локомотив" начался в 2016 году. В сезоне 2017/18 клуб выиграл первое чемпионство спустя 14 лет.
"Красно-зеленые" в нынешнем сезоне чемпионата России идут на втором месте турнирной таблицы, имея в активе 41 очко. Отставание от "Зенита" - 9 баллов. Главной задачей Марко Николича на оставшиеся туры является попадание в Лигу чемпионов.
Уткин: Семин - переоцениваемый тренер. Его время прошло
Блогер Василий Уткин выразил свое отношение к экс-тренеру "Локомотива" Юрию Семину.
Фото: Sport.ru
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