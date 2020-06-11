Об этом сообщает СЭ. "Железнодорожники" решили перестраховаться в случае безуспешных переговоров по будущему трансферу хавбека в европейский клуб.
Среди претендентов на Алексея неоднократно фигурировал "Зенит". Более того, гендиректор петербуржцев Александр Медведев подтверждал интерес к Миранчуку. Новый контракт не позволит игроку и другому клубу вести переговоры.
Напомним, текущее соглашение Миранчука и "Локо" рассчитано до лета 2021 года.
"Локомотив" готовится предложить Алексею Миранчуку новый контракт на пять лет
Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук получит предложение продлить соглашение с клубом на пять лет.
Фото: ФК "Локомотив"
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