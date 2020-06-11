- Маурисио интересуются в "Ростове" и ЦСКА? Да, это правда. Но "Ростов" отправил нам не очень хорошее предложение.
Он может получить российский паспорт? Да, это тоже правда. К тому же мне вчера позвонил Данни и сказал, что он попросил Маурисио вернуться в "Зенит"! Он очень его любит как футболиста, - цитирует агента Sport24.
Совсем недавно мы сообщали, что представители ЦСКА и "Ростова" уже контактировали с агентом Маурисио, так как его контракт с греческим клубом истекает этим летом. В Ростове посчитали запросы бразильца по зарплате неподъемными, поэтому армейцы - более предпочтительный вариант.
Также сообщается, что Маурисио намерен получить российский паспорт. Это существенно облегчает задачу командам РПЛ, так как со следующего сезона вступит новый формат лимита на легионеров.
Бразилец выступал в России за "Зенит" и грозненский "Терек" (ныне "Ахмат").
Агент Маурисио: им интересуются в "Ростове" и ЦСКА, а Данни попросил его вернуться в "Зенит"
Агент полузащитника ПАОКа Маурисио Пьер Фернандес подтвердил информацию о том, что его клиент может вернуться в Россию.
Фото: ФК "Зенит"
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