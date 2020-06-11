Агент Маурисио: им интересуются в "Ростове" и ЦСКА, а Данни попросил его вернуться в "Зенит"

Агент полузащитника ПАОКа Маурисио Пьер Фернандес подтвердил информацию о том, что его клиент может вернуться в Россию.

Фото: ФК "Зенит"