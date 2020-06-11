Решение по допуску зрителей на первый матч "Сочи" после перерыва будет принято 12 июня

Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко сообщил, что власти Краснодарского края скоро одобрят допуск зрителей на первый матч после возобновления РПЛ.

Фото: hch.tv