- До 10 процентов от вместимости стадиона смогут присутствовать на игре. Официальное разрешение должны дать в течение завтрашнего дня, - приводит слова Рубашко СЭ.
Следующий матч "Сочи" проведет с "Ростовом" на стадионе "Фишт" 19 июня.
РПЛ и РФС ранее заявляли, что зрители смогут посетить матчи при разрешении региональных властей. При этом болельщики гостевых клубов не смогут присутствовать на играх. Заполняемость стадиона не должна превышать 10% от максимального количества зрителей.
Решение по допуску зрителей на первый матч "Сочи" после перерыва будет принято 12 июня
Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко сообщил, что власти Краснодарского края скоро одобрят допуск зрителей на первый матч после возобновления РПЛ.
Фото: hch.tv
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