Кашшаи: зарплата судьи РПЛ составляет 30 тысяч рублей. Это маленькие деньги

Глава судейского корпуса РФС Виктор Кашшаи ответил на вопрос, какую зарплату получают арбитры во время паузы в РПЛ из-за коронавируса.

Фото: EPA-EFE