- Арбитры не получали гонораров за обслуживание матчей - притом что базовая зарплата судьи РПЛ составляет 30 тысяч рублей в месяц. Это маленькие деньги. Ситуация очень тяжёлая, поэтому я попросил РФС выплатить всем судьям - и РПЛ, и ФНЛ, и ПФЛ - аванс, и мне пошли навстречу, - цитирует Кашшаи Чемпионат.
Глава судейства объяснил, что с марта по май арбитры получили также деньги за условные два матча. Таким образом, во время пандемии судьям РПЛ в среднем выплатили по 200 тысяч рублей, ФНЛ - по 60 тысяч , ПФЛ - по 21 тысяче. Кашшаи уточнил, что в последующих матчах судьи не будут работать без гонорара, просто их сумма за последующие месяцы будет меньше.
Рестарт сезона намечен на 19 июня.
Кашшаи: зарплата судьи РПЛ составляет 30 тысяч рублей. Это маленькие деньги
Глава судейского корпуса РФС Виктор Кашшаи ответил на вопрос, какую зарплату получают арбитры во время паузы в РПЛ из-за коронавируса.
Фото: EPA-EFE
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