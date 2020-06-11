Ранее Федун раскритиковал решение РФС о проведении полуфинального матча Кубка России "Зенит" - "Спартак" в Санкт-Петербурге.
Федун - о полуфинале Кубка России с "Зенитом" в Санкт-Петербурге: осталось только Вилкова поставить на судейство
Напомним, встреча состоится 18-19 июля.
"Что могу ответить Федуну? Департамент судей решит, кто будет работать на матче "Зенит" - "Спартак". Пока я не знаю, кто это будет, потому что все решения принимаются шаг за шагом", - цитирует Кашшаи "Чемпионат".
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Виктор Кашшаи отреагировал на слова Федуна, высказавшегося про Вилкова
Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи высказался о словах владельца "Спартака" Леонида Федуна.
Фото: РИА Новости
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