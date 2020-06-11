"Главная проблема в том, что для набора игровой формы нужны контрольные матчи, как на сборах. Это надо будет как-то компенсировать. Хотя даже по Бундеслиге видно, что любая команда не может играть сегодня на том же уровне, что до приостановки чемпионатов", - цитирует тренера "Матч ТВ".
Чемпионат России был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. Возобновится РПЛ 19 июня.
"Зенит" в рамках 23-го тура РПЛ сыграет с ЦСКА. Встреча пройдет в Москве на стадионе "Вэб Арена". Отметим, что после возобновления РПЛ на матчах смогут присутствовать зрители, но не более 10% от общей вместимости стадиона.
"Зенит" после 22 туров лидирует в турнирной таблице, набрав 50 очков.
Тренер "Зенита": главная проблема в том, что для набора игровой формы нужны контрольные матчи
Тренер петербургского клуба по физической подготовке Андреа Сканавино поделился мыслями о возобновлении сезона.
Фото: © ФК «Зенит»
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