Власти Самарской области согласовали проведение матча "Крылья Советов" - "Ахмат" со зрителями

Матч 23-го тура чемпионата России между "Крыльями Советов" и "Ахматом" пройдет со зрителями на трибунах.

Фото: © ФК "Крылья Советов"

?? Вице-губернатор @FetisovAB доложил, что Роспотребнадзор РФ и @rfsruofficial согласовал возможность проведения матчей с участием зрителей. При этом будут соблюден целый ряд условий:



??число зрителей не может превышать 10% от общей вместимости стадиона. Для #СО это 4321 место — Департамент информационной политики (@SamRegion_Press) June 11, 2020

Решение было совместно принято оперативным штабом Самарской области по противодействию распространения коронавируса, Российским футбольным союзом (РФС) и Роспотребнадзором.Напомним, чемпионат России был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. Возобновится РПЛ 19 июня. В тот день "Крылья" примут грознецкий "Ахмат". Известно, что стадион должен быть заполнен не более чем на 10 процентов от общей вместимости. Зрители должны будут быть в масках и перчатках.После 22 туров "Крылья" занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ.