Ранее сообщалось, что Маурисио, контракт выступает за ПАОК, в ближайшее время намерен получить российское гражданство и перейти в "Ростов", либо в ЦСКА.
"Маурисио не входит в сферу трансферных интересов клуба. "Ростов" не направлял игроку предложение", - сказали в пресс-службе "Ростова".
Контракт Маурисио с греческим клубом истекает летом.
31-летний бразилец известен российским болельщикам по выступлению за "Терек" (сейчас "Ахмат") и "Зенит".
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Sport24
В "Ростове" опровергли информацию об интересе к Маурисио
В пресс-службе "Ростова" прокомментировали информацию о том, что состав команды может пополнить полузащитник Маурисио.
Фото: Sportbox
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