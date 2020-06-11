Орлов - о словах Федуна: он в обиде на тех, кто голосовал, но в основном это были москвичи

"Спартак" решил уцепиться за соломинку, но она не выдержала. "Спартак" атаковал, просил, подавал прошения и прочее.
Достойно повел себя президент РФС Александр Дюков. Он сам не голосовал, отстранился как президент и человек, связанный с "Зенитом" в прошлом.
Кстати, в основном голосовали москвичи. Федун в обиде на тех, кто голосовал. Он сказал, что "Зенит" продавливает решения. Там что, сидят люди на зарплате "Газпрома"? Что имел в виду Федун? Чего он их так оскорбил?" - написал Орлов в эфире радио "Эхо Москвы в Петербурге".
Напомним, РФС признал ошибку в регламенте Кубка России. "Зенит" примет "Спартак" дома, так как в нынешнем розыгрыше Кубка меньше игр провел на своем поле, чем московский клуб. Встреча "Зенит" - "Спартак" пройдет 18-19 июля.
Леонид Федун, комментируя решение провести матч в Петербурге, заявил, "Зенит" тяжеловес в футболе, и любые решения продавливаются.
Все турниры под эгидой РФС были приостановлены в марте из-за пандемии коронавируса. Чемпионат России возобновится 19 июня.
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Фото: ТАСС
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