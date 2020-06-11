Ранее в СМИ появилась информация, что ЦСКА для Вагнера является приоритетным вариантом продолжения карьеры. В начале июня бразильский футболист покинул "Коринтианс".
"Вагнер Лав уже не вернётся в ЦСКА. Он потерял скорость, в основном только за мячом бегает, а без мяча вообще не бегает. Посмотрите на его фотографию - это уже взрослый человек. Нет, в ЦСКА его точно не будет", - сказал Орлов в эфире радио "Эхо Москвы в Петербурге".
Вагнер Лав уже выступал ранее за армейский клуб. В 259 матчах форвард забил 124 гола и сделал 53 ассиста.
Арустамян: вероятность возвращения Вагнера в ЦСКА все еще очень высока
Агент Вагнера сегодня заявил, что футболист пока не определился со своим будущим.
Агент Вагнера: пока нет никакого решения. Мы все еще смотрим, какое место будет лучше
Орлов: Вагнер точно не вернется в ЦСКА. Посмотрите на его фото - это взрослый человек
Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о возможном возвращении в ЦСКА форварда Вагнера Лава.
Фото: Getty Images
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