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С 12 июня официальные магазины атрибутики "Спартака" возобновляют свою работу

"Спартак" сообщил, что с завтрашнего дня возобновляется работа клубных магазинов по продаже атрибутики.

Откроются оба магазина - на стадионе и на Красной Пресне. "Спартак" отмечает, что всем посетителям на входу будут выдаваться маски, перчатки и антисептики.

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Клубные магазины «Спартака» возобновляют работу с 12 июня? ? ?? Red-White Store на «Открытие Арене» возобновит работу в привычном графике — с 10:00 до 20:00. ?? Фирменный магазин на Красной Пресне будет ждать посетителей с 10:00 до 21:00. ? ?? Просим вас соблюдать необходимые меры безопасности и социальную дистанцию. При входе в магазины наши сотрудники предложат вам маски, перчатки и антисептики. ? ? С нетерпением ждем встречи!

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"Спартак" после 22 туров занимает 8-е место в турнирной таблице, имея в активе 28 очков. Чемпионат России возобновится 19 июня.


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Теги: Спартак
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