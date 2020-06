С 12 июня официальные магазины атрибутики "Спартака" возобновляют свою работу

View this post on Instagram

Клубные магазины «Спартака» возобновляют работу с 12 июня? ? ?? Red-White Store на «Открытие Арене» возобновит работу в привычном графике — с 10:00 до 20:00. ?? Фирменный магазин на Красной Пресне будет ждать посетителей с 10:00 до 21:00. ? ?? Просим вас соблюдать необходимые меры безопасности и социальную дистанцию. При входе в магазины наши сотрудники предложат вам маски, перчатки и антисептики. ? ? С нетерпением ждем встречи!