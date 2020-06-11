Как сообщает СЭ, скорее всего судьба бразильца в ЦСКА будет зависеть от результатов армейцев в последней части чемпионата России. Клуб пока не уверен полностью в подписании игрока, сейчас идут внутренние переговоры.
Агент Вагнера: пока нет никакого решения. Мы все еще смотрим, какое место будет лучше
Ранее неоднократно сообщалось, что Вагнер Лав в скором времени перейдет в московский ЦСКА, однако о трансфере так и не было объявлено.
Вчера футболист отметил свое 36-летие.
ЦСКА примет решение по Вагнеру не раньше июля
Московский клуб примет решение о подписании Вагнера Лава минимум через месяц.
Фото: РИА Новости
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