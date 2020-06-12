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Юрий Семин - о словах Геркуса: мы действительно хотели Дзюбу. Но его кандидатуру забраковали

Бывший наставник "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал слова бывшего президента клуба Ильи Геркуса о том, что форвард "Зенита" Артем Дзюба в 2018 году мог перейти в московскую команду.
Фото: GLP
Ранее Геркус сообщил, что председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков выступил против приглашения Дзюбы, сказав, что у того плохой имидж.

Геркус: Мещеряков был против Дзюбы в "Локомотиве", сказав, что у него плохой имидж

"Мы действительно хотели Дзюбу. Но его кандидатуру забраковали. Геркус говорит правду. Был ли я за переход Дзюбы в "Локо"? Конечно! Я с ним и разговаривал. Прежде чем человека брать, я всегда стараюсь поговорить с человеком, узнать, хочет ли он сам. Я разговаривал с Артемом. Но его переход не состоялся", - цитирует Семина Sport24.

Дзюба выступает за петербургский клуб с 2015 года, перейдя в статусе свободного агента. В текущем сезоне РПЛ на его счету 13 голов и 10 ассистов в 21 матче.

Напомним, чемпионат России приостановлен из-за пандемии коронавируса. Возобновится турнир 19 июня.


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Теги: Семин Геркус Дзюба Локомотив
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