- Когда ты растёшь в абсолютном антагонизме к "Спартаку", это как Ланнистеры и Старки. Ты на красное просто смотреть не можешь. Когда ты живешь в Ленинграде, это просто не объяснить. У меня до 40 лет не было ни одной красной вещи, - сказал Геркус.
Также бывший гендиректор красно-зеленых отметил, что ему очень нравятся болельщики "Спартака" и их активность внутри домашнего стадиона "Открытие Арены". Хотя он и близко не болеет за красно-белых.
- Но работать я в жизни туда не пойду. Как я могу пойти в "Спартак" после того, что я сказал только что? - сказал Геркус в видео YouTube-канала "Футбольный Хейт".
С 2016 по 2018 Илья Геркус являлся генеральным директором "Локомотива". С ним команда взяла титулы чемпиона России и обладателя Кубка страны. Сейчас Геркус частый гость телевизионных программ и интернет-шоу.
Геркус: "Спартак"? У меня до 40 лет ни одной красной вещи не было, ведь я жил в Ленинграде
Бывший генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус выразил свое отношение к московскому "Спартаку".
Фото: ФК "Локомотив"
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!