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Геркус: "Спартак"? У меня до 40 лет ни одной красной вещи не было, ведь я жил в Ленинграде

Бывший генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус выразил свое отношение к московскому "Спартаку".
Фото: ФК "Локомотив"
- Когда ты растёшь в абсолютном антагонизме к "Спартаку", это как Ланнистеры и Старки. Ты на красное просто смотреть не можешь. Когда ты живешь в Ленинграде, это просто не объяснить. У меня до 40 лет не было ни одной красной вещи, - сказал Геркус.

Также бывший гендиректор красно-зеленых отметил, что ему очень нравятся болельщики "Спартака" и их активность внутри домашнего стадиона "Открытие Арены". Хотя он и близко не болеет за красно-белых.

- Но работать я в жизни туда не пойду. Как я могу пойти в "Спартак" после того, что я сказал только что? - сказал Геркус в видео YouTube-канала "Футбольный Хейт".

С 2016 по 2018 Илья Геркус являлся генеральным директором "Локомотива". С ним команда взяла титулы чемпиона России и обладателя Кубка страны. Сейчас Геркус частый гость телевизионных программ и интернет-шоу.


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Теги: Геркус Локомотив Спартак
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