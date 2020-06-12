Напомним, вчера появилась информация, что процедура получения солидарных выплат для клубов и спортивных организаций, принявших участие в воспитании Александра Головина завершена.
- Честно, я был об РФС лучшего мнения. Отчитались, что деньги всем отправили, что они такие хорошие. А деньги получат те, кто никакого отношения к Головину не имеет.
Ну при чем здесь Осинники, которым РФС предоставил часть выплат?! Саша никакого отношения к местной школе не имеет. Он, по просьбе папы, два раза сыграл за них в турнире по мини-футболу - и все.
Еще один адресат - МБОУ ДОД ДЮСШ Ленинск-Кузнецкий. Эта школа тоже в Головину никакого отношения не имеет! Они Сашу видели только с трибуны, когда он играл за свою школу, где занимался 6 лет, где получил диплом. Это наше Училище олимпийского резерва. Так вот мы, выходит, не получим ничего, - цитирует Васютина Советский Спорт.
Также тренер отметил, что все необходимые документы были отправлены им в РФС на имя президента организации Александра Дюкова. В бумагах были все необходимые данные, в том числе факт перехода из ДЮСШ в ЦСКА. По словам Васютина, после отправки они получили ответ, что документы переданы на дальнейшее рассмотрение специалисту.
Более того, тренер рассказал, что такой поворот событий удивил и самого Головина. Два дня назад хавбек улетел в Монако. Васютин попросил полузащитника не лезть в эту историю, однако он допускает, что Александр так это не оставит.
Александр является воспитанником калтанской школы Кемеровской области. Перешел в ЦСКА в 2012 году. Всего за московский клуб Головин провел 113 матчей во всех турнирах и забил 13 голов.
Затем он перешёл в "Монако" в 2018 году за 30 миллионов евро. В марте Головин подписал новый контракт до 2024-го года с увеличением заработной платы.
Тренер Головина - о выплатах от РФС: деньги получат те, кто никакого отношения к Саше не имеет
Юношеский тренер полузащитника "Монако" Александра Головина Сергей Васютин прокомментировал новость о получении солидарных выплат в связи с переходом хавбека во французский клуб из ЦСКА.
Фото: Советский Спорт
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