Свернуть все/Развернуть все

Тренер Головина - о выплатах от РФС: деньги получат те, кто никакого отношения к Саше не имеет

Юношеский тренер полузащитника "Монако" Александра Головина Сергей Васютин прокомментировал новость о получении солидарных выплат в связи с переходом хавбека во французский клуб из ЦСКА.
Фото: Советский Спорт
Напомним, вчера появилась информация, что процедура получения солидарных выплат для клубов и спортивных организаций, принявших участие в воспитании Александра Головина завершена.

- Честно, я был об РФС лучшего мнения. Отчитались, что деньги всем отправили, что они такие хорошие. А деньги получат те, кто никакого отношения к Головину не имеет.

Ну при чем здесь Осинники, которым РФС предоставил часть выплат?! Саша никакого отношения к местной школе не имеет. Он, по просьбе папы, два раза сыграл за них в турнире по мини-футболу - и все.

Еще один адресат - МБОУ ДОД ДЮСШ Ленинск-Кузнецкий. Эта школа тоже в Головину никакого отношения не имеет! Они Сашу видели только с трибуны, когда он играл за свою школу, где занимался 6 лет, где получил диплом. Это наше Училище олимпийского резерва. Так вот мы, выходит, не получим ничего, - цитирует Васютина Советский Спорт.

Также тренер отметил, что все необходимые документы были отправлены им в РФС на имя президента организации Александра Дюкова. В бумагах были все необходимые данные, в том числе факт перехода из ДЮСШ в ЦСКА. По словам Васютина, после отправки они получили ответ, что документы переданы на дальнейшее рассмотрение специалисту.

Более того, тренер рассказал, что такой поворот событий удивил и самого Головина. Два дня назад хавбек улетел в Монако. Васютин попросил полузащитника не лезть в эту историю, однако он допускает, что Александр так это не оставит.

Александр является воспитанником калтанской школы Кемеровской области. Перешел в ЦСКА в 2012 году. Всего за московский клуб Головин провел 113 матчей во всех турнирах и забил 13 голов.

Затем он перешёл в "Монако" в 2018 году за 30 миллионов евро. В марте Головин подписал новый контракт до 2024-го года с увеличением заработной платы.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Головин Монако Лига 1 РФС
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(2)

Последние новости

Алана Мамаева: те, кто говорил твоему мужу: "Братан, если у тебя будут проблемы, звони", исчезают
Девушка Роналду: мне было стыдно тренироваться с Криштиану
Тедеско: "Спартак" - мегаклуб, в котором работает 500 сотрудников. Сопоставимо с "Шальке" 2
Rusfootball.info ищет ведущего новостной ленты
Евсеев рассказал, как теперь проходят теоретические занятия в "Уфе"
"Зенит" и ЦСКА завтра проведут товарищеские матчи
"Где бы вы не были, мы всегда будем вместе". Роналду посвятил пост болельщикам
Геркус рассказал, что "Локомотив" интересовался тренером сборной Бельгии Мартинесом 1
Тренер Головина - о выплатах от РФС: деньги получат те, кто никакого отношения к Саше не имеет 7
Тедеско: разговоры о продлении контракта не велись, но их и не ожидал
Геркус: "Спартак"? У меня до 40 лет ни одной красной вещи не было, ведь я жил в Ленинграде 7
Семшов, Зырянов, Матвеев сдали экзамены на тренерскую лицензию PRO
Тарасов: на голосование выносят новую Конституцию. Каждый неравнодушный к будущему должен принять участие 4
Мещеряков отреагировал на слова Геркуса о Дзюбе 6
Юрий Семин - о словах Геркуса: мы действительно хотели Дзюбу. Но его кандидатуру забраковали
"Торпедо" объявило о продлении контракта с Лебеденко
Геркус: Мещеряков был против Дзюбы в "Локомотиве", сказав, что у него плохой имидж 2
Геркус: Дзюба в "Тоттенхэме" - это не чушь. Моуринью хотел видеть его в команде 3
Хусаинов: подготовить судей за пару недель – почти невозможно 2
Хусаинов: судьи без подготовки обречены на ряд непреднамеренных ошибок
Кавани требует от "Интера" контракт с высокой заработной платой
Стало известно, сколько Томас Цорн зарабатывает в "Спартаке" 2
Брат Рамоса: Серхио мечтает завершить карьеру в "Реале"
С июня футболисты "Крыльев Советов" получают зарплату в полном объеме
Черышев включен в список игроков "Валенсии" на матч с "Леванте"
"Слава богу, что не было никакой поножовщины". Милевский рассказал о конфликте с Алиевым
Мостовой: не уверен, что Смолов сейчас будет основным нападающим "Сельты"
Агент Сафонов: у Миранчука может получиться в Европе. У него отличные данные
Кирилл Новиков успешно сдал экзамен на тренерскую лицензию PRO
Сборная России поздравила соотечественников с Днем России
Все новости